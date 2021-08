Seit vielen Jahren - und aktuell mehr denn je - beschäftigt die Gemeinde Frauenstein ein Thema: der Hochwasserschutz für die Ortschaft Kraig. Bürgermeister Harald Jannach: "Jetzt, nach Abschluss der Planung, heißt es, keine Zeit zu verlieren."

FRAUENSTEIN. Weite Teile von Kraig liegen in der gelben beziehungsweise roten Zone: In diesen Bereichen droht große Überschwemmungsgefahr. Laut Gefahrenzonenplan Kärnten sind in einer solchen roten Gefahrenzone Flächen nicht für eine ständige Nutzung im Sinne von Verkehrs- und Siedlungszwecken geeignet.

Wirksamer Hochwasserschutz vor Umsetzung

Vor über zehn Jahren starteten erste Planungen der Wildbach- und Lawinenverbauung Kärnten - diesen Mai wurden der Gemeinde Frauenstein Planunterlagen übermittelt, wie man die Ortschaft Kraig schützen könnte. Mittlerweile gibt es eine vierte Konzeptvariante, welche aller Voraussicht nach nun auch umgesetzt werden soll. "Vorgesehen ist eine Untertunnelung von Abschnitten des Kraiger-Schlösser-Weges und der Hauptstraße in Kraig sowie ein Geschieberückhalt an der Straße zum Gemeindebauhof", informiert Bürgermeister Harald Jannach, "der Tunnel, der Kraig im Falle eines Hochwassers schützen soll, hat eine Durchflussdimension von zwei Mal eineinhalb Metern. Im Bereich des Waldbesitzes des Burgherrn der Kraiger Schlösser ist eine Staumauer vorgesehen, die im Ernstfall nur eine bestimmte Wassermenge auf Kraig fließen lässt." Derzeit ist geplant, dass das vorliegende Konzept der Wildbach- und Lawinenverbauung in der ersten Gemeinderatssitzung im Herbst verabschiedet und der Wasserrechtsbehörde der Bezirkshauptmannschaft St. Veit zur notwendigen Wasserrechtsverhandlung übergeben wird.

Nicht ob, sondern wann!

Der Bürgermeister betont: "Die Frage ist nicht, ob Kraig ein Hochwasser treffen wird, sondern wann. Somit ist jetzt absolut keine Zeit mehr zu verlieren, wir müssen schnellstmöglich in die Phase der Umsetzung kommen."