Das Narrenwecken fand diesmal ohne Publikum im Büro des Bürgermeisters statt. Herzog sowie Präsident bleiben noch ein Jahr im Amt.

ST. VEIT. Das Herzogstädter Narrenwecken mit Schlüsselübergabe ging heuer leise über die Bühne: Es fand ohne Publikum und mit Abstand eines "Babynasenbohrers" im Büro des St. Veiter Bürgermeisters Martin Kulmer statt. Den Stadtschlüssel sicherte sich bis Faschingsdienstag Herzog Philipp I.

Da nach drei Jahren der Herzog der Faschingsgilde abdanken muss, hätte sich die St. Veiter Gilde eigentlich auf die Suche nach einem neuen Herzog begeben müssen. Aber im Coronajahr ist alles anders: Alter und gleichzeitig neuer Herzog ist Philipp I. Subosits, der seine Regentschaft um ein weiteres Jahr verlängert.

Auch der Präsident bleibt

Nicht nur der Herzog darf ein Jahr länger regieren, sondern auch sein ihm direkt unterstelltes Gefolge: Edi Otti ist weiter Transpirant, Kircher nach wie vor Präsident. "Alle Funktionen wurden um ein Jahr verlängert", informiert Kircher.

Ob es in der kommenden Saison ein Programm und einen Faschingsumzug geben wird, ist unklar. „In diesen Zeiten ist es wichtig nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern neue Wege zu beschreiten. Unsere zweiten Vornamen sind Flexibilität und Spontanität. Sollten also Veranstaltungen, in welcher Form auch immer, wieder erlaubt sein, so werden wir kurzfristig reagieren", verspricht der Präsident.

Lustiges Faschingsmagazin



Ein Highlight ist laut Kircher die Anfang Feber 2021 erscheinende Faschingszeitung, diesmal in Magazinform. "Voll mit interessanten und brisanten Berichten, Hintergrundinformationen, Starschnittposter, Fotostory und mehr. Die Recherchen laufen bereits auf Hochtouren", verrät Kircher. Der Erlös wird einem karitativen Zweck zugeführt: „Als gemeinnützig tätiger Verein haben wir eine Verpflichtung den sozial Schwächeren in unserer Gesellschaft gegenüber, die in Krisenzeiten mehr denn je Unterstützung und Hilfe benötigen.“