Sehr verärgert und schockiert hat uns Micheldorfer die behördliche Schließung der Freizeitanlage am 20. Juli über Nacht. Betroffen sind Schwimmbad, Kinderspielplatz, Liegewiese und Bänke zum Ausruhen. Das wohlgemerkt mitten in der Badesaison und Ferienzeit, sowie trotz Empfehlung unserer Gesundheitsexperten: Mach Urlaub zuhause!

Auch im Winter ist Eislaufen und Eisstockschießen hier für Jung und Alt in freier Natur gefragt. Es ist einfach ein schöner gepflegter Platz den man nur durch tüchtige und fleißige Vereinsmitglieder schaffen und erhalten kann. Warum wildgewordene Beamte ohne Herz und Verstand solche Anordnungen in unserem demokratischen Kärnten treffen können ist mir unerklärlich. Nicht mit den Betroffenen zu sprechen sondern Einschüchterung und Strafandrohung ist wie Diktatur in Nordkorea. Gefahr in Verzug kann es wohl nicht sein. Ich gehe schon 60 Jahre hier ins Wasser ohne Chemie. Bin Gesund wie die Fische, Molche und Frösche die leider auf behördliche Anordnung weggespült wurden . Auch schöne Libellen gibt es hier noch.

Um unser Naturjuwel uns wieder zurückzugeben, bitte ich unsere Spitzenpolitiker im Lande, wie bei der Schaffung freier Seezugänge, auch so für unser Waldbad einzutreten.

Sollte sich nichts positiv ändern, dann glaube ich hier im kleinen Dorf wird von den Behörden ein Exempel statuiert!



Rupert Zamernik,

Micheldorf