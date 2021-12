ST. VEIT/VILLACH. Die Naturfreunde St. Veit an der Glan laden herzlich zur Schneeschuhwanderung auf den Dobratsch über die Kaserin ein. Die Veranstaltung wird am Sonntag, dem 9. Jänner, stattfinden. Außerdem gibt es einen Einführungskurs vor dem Aufstieg. Abfahrt für die Wanderung ist um 8 Uhr vor dem Vereinslokal am Hauptbahnhof in St. Veit. Die Strecke entspricht einem mittleren Schwierigkeitsgrad und wird mit ungefähr 5-6 Stunden gemütlicher Gehzeit berechnet. Für die Fahrt wird ein Entgelt von sechs Euro verlangt. Mitzubringen sind Ausrüstung und bei Bedarf eine Jause und ein warmes Getränk. Anmeldungen bis spätestens 5. Jänner unter 06642407899 oder 0664-1400780. Alle geltenden Covid-Maßnahmen sind einzuhalten. Auf Ihr Erscheinen freut sich das Alpin Team der Naturfreunde St. Veit.