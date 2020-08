Gemeinsam mit der Klima- und Energiemodellregion Althofen Umgebung und dem Klimabündnis wurde im Rahmen des ALTSTADTSOMMER ALTHOFEN 2020 kürzlich der Film "Honeyland - Land des Honigs" als Open air Kino dargeboten.

Der zuständige Stadtrat und Organisator Wolfgang Leitner konnte dazu naturgemäß gleich zwei Meister-Imker, Barbara Engler und Willi Dörfler, begrüßen, wie auch eine ansehnliche Schar an Naturfilm-Begeisterten.

Ein einzigartiges Ereignis diesen Film, der das harte Leben in Nordmazedonien schildert, in der historischen Altstadt von Althofen zu verfolgen. Wobei der Film praktisch ohne ein deutsch-synchronisiertes Wort auskommt, dabei aber anschaulich vorführt, was Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Leben bedeutet. Drastisch werden dabei die Folgen intensiverer Bewirtschaftung gezeigt, die lokale Ökosysteme sehr schnell zum Kippen bringen kann. Dies am Beispiel von Nordmazedonien und seiner kargen Landschaft dort, kann ganz gut aber auf den gesamten Planeten und unsere Welt übertragen werden.

So konnte man in den Gesichtern der BesucherInnen danach sehr deutlich sehen, wie nachdenklich diese 90 Minuten uns schließlich hinterlassen hat. "Eine traditionelle Einführung, einen Naturfilm ins Sommerprogramm aufzunehmen, den wir auch künftig gerne beibehalten möchten," so STR Wolfgang Leitner-