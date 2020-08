Die Gemeinde St. Georgen plant den Anschluss an die Wasserschiene Krappfeld.



Schon vor mehr als zehn Jahren hat der damalige Vizebürgermeister im Zuge des Geh- und Radwegbaus ab Golfplatz den Anschluss an die Wasserschiene verlegen lassen. Es fehlen nur mehr etwa 400 Meter bis zum Anschluss an das Wassernetz Töplach Süd! Das heißt, die Gemeinde könnte längst sauberes Trinkwasser geliefert bekommen! Die Dimension der Leitung ist gegeben, ebenso die Trasse. Warum der Anschluss jetzt zwei Jahre dauern soll ist mir unverständlich. Die 132.000 Euro wären hier besser investiert worden.

Ing. Alois Kreisel,

St. Georgens Vize-Bürgermeister a. D.