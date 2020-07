Die bekannte St. Veiter Unternehmerin Maria Schöffmann ist nicht mehr.



Maria Schöffmann, bekannte Geschäftsfrau und langjährige Leiterin des renommierten Bekleidungsunternehmens am Unteren Platz in St. Veit, ist am 20. Juli 2020 nach langer, schwerer Krankheit im 85. Lebensjahr verstorben.

Nach der Matura in Pitzelstätten wurde sie in Wien zur Wirtschaftsberaterin ausgebildet. 1958 ehelichte sie den Kaufmann Hans Schöffmann und war maßgeblich am jahrzehntelangen Erfolg der Firma beteiligt. Ihr freundliches Wesen und ihr umfangreiches Fachwissen wurde von zahlreichen Kunden, weit über die Herzogstadt hinaus geschätzt.