Im Bereich einer Bushaltestelle in Villach versetzte am Abend des 10. Dezember ein 58-jähriger Villacher einem 63-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit ohne ersichtlichen Grund einen Fußtritt ins Gesicht.

Das 63-jährige Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet.