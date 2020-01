Die Faschingsgilde Althofen hat auf für 2020 ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Die Seniorensitzung findet bereits am 10. Jänner statt, einen Tag später folgt die Premiere.



ALTHOFEN (stp). Wenn es bei der Sitzungs-Premiere der Faschingsgilde Althofen am 11. Jänner wieder "Äha - schau, schau" heißt, bleibt heuer kein Stein auf dem anderen. Weil einige Akteure ihre aktive Karriere auf der Faschingsbühne beendet haben, waren personelle Umstrukturierungen in vielen Bereichen notwendig. So werden etwa Willie Wurzer, Andreas Fischer oder auch Günther Herbst nicht mehr auftreten. Auch das Ende von Helga Schnattler als Regisseurin der ersten Stunde brachte eine weiter personelle Veränderung in einem der wichtigsten Bereiche mit sich. Als Draufgabe musste zudem ein neues Tanztrainer-Team gefunden werden.

Neun neue Akteure



"Eine intensive Suche und die Nutzung des einmaligen, närrischen Netzwerkes haben nunmehr eine Vielzahl an neuen Akteuren hervorgebracht", betont Bernhard Seidl, Präsident der Althofner Faschingsgilde. Insgesam werden neun neue Darsteller bei den Faschingssitzungen 2020 ihr Bühnendebüt geben. "Der Postler", "der Stadtsandler", "das Vorstadtweib" oder auch "6 im Bett" sind brandneue Bühnenstücke. Abgerundet wird das Faschingsprogramm in Althofen durch die einzigartige Garde sowie die Nachwuchsgarde und die komplett neu formierte Showdance-Gruppe.

Personelle Löcher durch Zusammenhalt gestopft



"Wir haben einmal mehr bewiesen, dass durch Zusammenhalt und Erfolgswille auch solch große, personelle Löcher gestopft werden können. Wir können den Besuchern auch heuer ein einmaliges, närrisches Programm bieten", freut sich Seidl auf den Faschings-Auftakt. Los geht die Faschingszeit bereits am Freitag, 10. Jänner, mit der traditionellen Seniorensitzung am Nachmittag (15 Uhr). Nach dem ersten Wochenende mit Seniorensitzung und Premiere folgen sechs weitere Termine.

Sitzungstermine