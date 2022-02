AMS-Geschäftsstellenleiter Günter Krassnig, über Zahlen, Daten, Fakten im Bezirk: 2021 gab es 26 Prozent weniger Arbeitssuchende als im Vorjahr, bei Jugendlichen unter 25 ist der stärkste Rückgang zu verzeichnen. Nur Wolfsberg hat eine geringere Quote.

BEZIRK ST. VEIT. „Vom Krisenmanagement zur Rekordbeschäftigung – so lässt sich das Arbeitsmarktjahr 2021 beschreiben. Es schließt nahtlos an das bisherige Spitzenjahr 2019 an: Im Jahresdurchschnitt 2021 waren 20.969 Arbeitslose beim AMS Kärnten vorgemerkt, 2019 waren es 20.749. Die Arbeitslosenquote liegt – wie 2019 – bei 8,8 Prozent. Der Beschäftigtenstand beträgt 216.278. Damit liegen wir geringfügig über dem Wert von 2019 mit 216.025“, lässt Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer AMS Kärnten, verlautbaren.

Zahlen, Daten, Fakten im Bezirk St. Veit

"Im Bezirk St. Veit waren im vergangenen Jahr 1541 Menschen auf Arbeitssuche, das sind um 26 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr", gibt Günter Krassnig, Geschäftsstellenleiter des AMS St. Veit, bekannt. Gegliedert nach Altersgruppen zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung:

Bei den Jugendlichen unter 25 Jahren waren im Durchschnitt 131 Personen vorgemerkt: "Mit einem Rückgang um 40 Prozent profitierte diese Altersgruppe im Vergleich zu den über 50-Jährigen mit einem Minus von 18 Prozent am stärksten", informiert Krassnig.

Durchschnittlich standen 30 Lehrstellensuchenden im vergangenen Jahr 34 Lehrstellen zur Verfügung. "Der Bestand an offenen Stellen erhöhte sich um 40 Prozent auf 439 im Vergleich zum Vorjahr und der Beschäftigtenstand stieg um 317 auf 20.550", resümmiert der Geschäftsstellenleiter.

Zweitgeringste Quote

Nur der Bezirk Wolfsberg hatte mit 6,3 Prozent eine geringere Arbeitslosenquote als der Bezirk St. Veit mit 7,0 Prozent. Der Kärntenschnitt liegt bei 8,8 Prozent. "Trotz Lockdown und unsicheren Rahmenbedingungen hat sich der Arbeitsmarkt so gut entwickelt, dass 2021 viel weniger Personen von Arbeitslosigkeit betroffen waren als im Jahr 2020", zieht Krassnig optimistisch Bilanz. "Es wurden sogar die Arbeitslosenzahl mit 1.578 Personen und die Arbeitslosenquote von 7,1 Prozent vom Vorkrisenjahr 2019 unterschritten."



Alle Branchen betroffen

Der Bedarf an Arbeitskräften ist in allen Branchen gestiegen: "Besonders stark ist Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften im Fremdenverkehr, in der Sparte Industrie und Gewerbe sowie im Gesundheitswesen, sprich Pflegebereich", teilt Günter Krassnig mit.



Mangel in der Gastro

"Der große Mangel beziehungsweise Bedarf an Mitarbeitern speziell in der Gastronomie wurde durch Lockdowns und die weiterhin unsicheren Zukunftsaussichten verstärkt", so Krassnig. "Viele wechselten daher in andere Branchen."