Die Gemeinde Klein St. Paul mit Bürgermeisterin Gabi Dörflinger hat einige Projekte für das kommende Jahr geplant.

KLEIN ST. PAUL. Klein St. Paul investiert rund 270.000 Euro in neue Siedlungsgebiete, Fladnitzhofgründe wurden angekauft und werden im Frühling um rund 200.000 Euro erschlossen. Es werden 13 Familien um 23 Euro pro Quadratmeter plus fünf Euro Erschließungskosten Baugründe kaufen können. „Der Weiterbau der Wasserleitung in Wieting sowie der Bau des Hochbehälters und weitere Investitionen in Photovoltaik aber auch in Straßen werden forciert“, so Bürgermeisterin Gabi Dörflinger. Investiert wird weiters in die Renovierung des Toilettenbereichs in der Volksschule und in die ganztägige Schulform.