Bürgermeister Harald Tellian informiert über Projekte, die im Jahr 2022 im Mittelpunkt der Investitionen stehen.

BRÜCKL. In der Gemeinde Brückl steht die Erneuerung der Wasserversorgung, eine Adaptierung des Gemeinschaftshauses sowie die Neuerrichtung einer Brücke in Salchendorf in Betonbauweise im Fokus. Auch die Bildung sowie Kinderbetreuung und deren Qualitätsverbesserung sind ein dringendes Anliegen. „Investiert wird ebenfalls in den Breitbandausbau mit einer Gemeindeförderung der Erstanschlüsse und zusätzlich zum Landesheizkostenzuschuss gibt es einen Gemeindeheizkostenzuschuss“, informiert Bürgermeister Harald Tellian.