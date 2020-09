Stadtrat Wolfgang Leitner gibt seine Kandidatur bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2021 bekannt. Er gründet dafür eine neue Liste.

ALTHOFEN. In dieser Periode ist Stadtrat Wolfgang Leitner zuständig für die Themen Umwelt, Innovation und Interkommunale Zusammenarbeit. Bisher Chef der Liste Fair, kündigt Leitner seine Bürgermeisterkandidatur mit dem "Team Wolfgang Leitner für Althofen" an. "Die Liste Fair war nie so bekannt", begründet Leitner. "Team Wolfgang Leitner für Althofen" ist unparteiisch, darauf legt Leitner goßen Wert. Ehemalige Fair-Mitglieder wechseln mit, so habe man schon einen Grundstock, sagt der 57-Jährige, dass man gerade das Team zusammenstellt.

"In der jetzigen Periode waren wir die Ideen- und Themengeber, die Liste für Alle als Mehrheit hat geschwächelt", übt er Kritik.

Warten aufs Budget



So warte man noch auf das Budget für die Umsetzung von Investitionen, "die LFA ist nicht bereit, ein Budget zu machen". Das treffe auch die örtliche Feuerwehr, deren Rüsthaus einer Generalsanierung unterzogen werden muss. "Die Sanierung ist zu hundert Prozent gefördert und kann ohne einen Cent von der Stadtgemeinde stattfinden", sagt Leitner, der selbst Feuerwehrmann ist. Leitner, Hochschullehrer an der Fachhochschule Kärnten, bemüht sich bei bei allen Projekten Fördermittel zu lukrieren. Sich durch den Förderdschungel zu kämpfen, sei nicht leicht und erfordere viel Beschäftigung, sagt Leitner.

Hauptplatz in Sicht?



Auch gebe es zu wenig Gemeinderats- oder Stadtratssitzungen. Das Hauptplatz-Thema würde unnötig in die Länge gezogen. "Das Land zahlt die Hälfte beim Architektenwettbewerb mit und sichert uns gleichzeitig rechtlich ab, was die Vergabe betrifft. Es geht um eine Gesamtlösung, Details folgen später. Mit einem gültigen Beschluss könnte die Ausschreibung sofort starten. Die Architektenkammer hat die Jury bereits nominiert. Wir warten nur auf die LFA", bemängelt Leitner "das ´Zaudern der LFA".

Umwelt und Kinderspielplätze



Leitner möchte sich weiter vermehr den Themen Umwelt, Naherholungsräumen und Naturschutz widmen. Leitner bemüht sich um eine nachhaltige Stadtentwicklung und setzt sich für neue Kinderspielplätze ein. Der Spielplatz in der Gurk-Au ist sanierungsbedürftig, einen Antrag für eine Gesamtgestaltung hat Leitner bereits im Gemeinderat eingebracht.

Weiterhin legt Leitner viel Wert auf Transparenz und Kontrolle, "diese Punkte muss es bei öffentlichen Geldern geben". Erstmals gibt es laut Leitner in Althofen einen Prüfplan.

Der Althofner Wolfgang Leitner

Im Bereich der Wirtschaft könne die Gemeinde nur die Rahmenbedingungen für Betriebe schaffen. Die Flächen von Althofen gehen zur Neige, das betrifft auch die Gewerbegrundstücke. "Man müsste vielleicht einen interkommunalen Wirtschaftsraum mit den umliegenden Gemeinden ermöglichen." Für die Errichtung eines Pflegeheimes in Althofen gebe es seit zwei Jahren einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss. "Das zuständige Ressort soll beim Land nachhaken", rät Leitner.

Jugend in Althofen



Leitner möchte einen "Ausschuss Jugend" initiieren, der Anträge direkt an den Gemeinderat stellen kann. Er möchte Start-ups fördern, die die Stadt beleben sollen. Leitner will am EU-Förderprojekt "Smart Villages" teilnehmen, das die Digitalisierung am Land vorantreiben soll: So gibt es zum Beispiel die Dorf-Universität. "Hochkarätige Experten kommen vor Ort, sehen sich Demographie, Abwanderung oder die von uns definierten Themen an und stellen Lösungen bereit", erläutert Leitner.

Zur Person

Wolfgang Leitner, geboren 1963, ist beruflich Hochschullehrer an der Fachhochschule Kärnten, Professur für Logistik und Fertigungswirtschaft. Seit Jahrzehnten ist der Betriebswirt Feuerwehrmitglied und dort zudem als Kassiert tätig. Zu seinen Hobbys zählen noch Katzen und walken.

Seit 2015 ist Leitner als Stadtrat für die Themen Umwelt, Innovation und Interkommunale Zusammenarbeit zuständig. Er hob letztes Jahr zur Belebung der Altstadt den "Altstadtsommer Althofen" aus der Taufe.