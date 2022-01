🥅🏒 Eishockey Spiel Althofen gegen Villach/ Feld am See 🥅🏒

Heute spielten die Althofner RINOS U12 gegen Villach / Feld am See in der Eishalle in Althofen

Es war ein starkes Spiel und die Althofner hatten viele Chancen, die sie nicht umsetzen konnten vor dem gegnerischen Tor!

Villach/ Feld am See war eine sehr starke Mannschaft! Und es gab auch einige Strafminuten beiderseits und das Spiel ging mit 2 Toren Althofen und 7 Tore fĂŒr Villach zu Ende