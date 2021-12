Ein Herz für Streunerkatzen 2

Als wir den wunderschönen Bericht in der Woche gelesen haben vom Peter Pugganig wurde uns ganz warm ums Herz und haben uns entschlossen auch was Gutes zu tun und zu helfen! Ich ging gleich in ein Geschäft, um Katzenfutter zu kaufen und haben uns mit Frau Eva Amlacher in Verbindung gesetzt, um ihr eine Futterspendern zukommen zu lassen. Und hoffe sie bekommt noch von viele andern Leuten das Gleiche. Weihnachten für Katzen und Frau Amlacher! Und wünschen allen ein gesundes und Essensreichen Tisch für Mensch und Tier!

https://www.meinbezirk.at/st-veit/c-lokales/ein-herz-fuer streunerkatzen_a5072551#comment-3844294