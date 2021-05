Es ist Beginn der Jagdzeit. Um diese Jahreszeit gehört es zu den Aufgaben eines Jägers, die Reviereinrichtungen zu überprüfen und Instandhaltungsarbeiten bzw. Neuerungen durchzuführen. Die Schüler*innen der LFS Althofen lernen dies nachhaltig in der Praxis. So haben sie in Gemeinschaftsarbeit einen Modell-Hochsitz gebaut. Aus den verschiedenen möglichen Arten wählten sie eine freistehende Variante. Maßstabgetreu und Detailverliebt erfolgte die Ausführung als Grundlage für den Realbau. An dessen Umsetzung sind die Jugendlichen mit Eifer und Begeisterung dabei. Sie mussten nur die Maße des Modells mit drei multiplizieren, um die Echt Maße zu erhalten. Dann startete die Umsetzung. Das Grundgerüst ist bereits fertig, und es wird nicht mehr lange dauern, bis der Hochsitz in Verwendung gehen und seinen Dienst erfüllen wird.

Die Miniaturausführung ist derzeit im Schul-Eingangsbereich platziert und wird von allen bestaunt, die an die Fachschule kommen. Eine magische Anziehung übt er auch auf Kinder aus, die ihn gerne auf Stabilität und Bequemlichkeit erfolgreich testen.