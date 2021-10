Köpfchen in das Wasser und Flossen in die Höh, hies es am 9. Oktober beim Tag der Einsatztaucher am Längsee. Taucher der Kärntner Wasserrettung sowie der Kärntner Feuerwehren trafen sich heuer wieder zur gemeinsamen Weiterbildung. Tauchen mit Vollmaske, Helmtauchen mit Oberflächenversorgung, Scootertauchen sowie Schauübungen mit PKW Bergung aus dem Wasser und einer Simulation eines schweren Tauchunfalles standen ebenso am Programm. Ein Highlight für viele Anwesende war die mobile Druckkammer des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark, welche vor Ort scharf gemacht und aktiv in die Notfallübung mit eingebunden wurde.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom regionalen Tauchverein Scuba-Team-Kärnten. Beaufsichtigt wurden die jeweiligen Tätigkeiten im Wasser von Berufstauchlehrern des Ersten Österreichischen Berufstauchlehrerverbandes. Unterstützung im Wasser und an Land bekamen diese auch vom Landesfeuerwehrverband Burgenland und dem Landesfeuerwehrverband Steiermark, der FF Thalsdorf und FF Launsdorf sowie der Gemeinde St. Georgen am Längsee, welche sich ebenso aktiv ins Geschehen einbrachten.

Diverse Infostände rundeten das Programm ab, so war unter anderem der Umwelttauchclub Kärnten sowie Forschungstaucher der Scuba Consult OÖ mit dabei. Begleitet wurde die Veranstaltung ganztägig von einem Kamera Team von ServusTV, welche für einen Bericht über die Einsatztaucherausbildung vor Ort waren.

Im Zuge der Veranstaltung wurde auch die neue Ausbildungsplattform im Längsee eingeweiht und auch gleich von einigen Tauchern begutachtet.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten für die Teilnahme und freuen uns heute schon auf unsere nächste Zusammenkunft.

Scuba-Team-Kärnten

Stefan Arnesch

Mit dabei waren:

- FF Thalsdorf inkl. Einsatztaucher

- FF Launsdorf inkl. Einsatztaucher

- Einsatztaucher der FF St. Veit

- Einsatztaucher der FF Villach

- Einsatztaucher des LFV Steiermark

- LFV/LFS Steiermark mit Druckkammer

- Einsatztaucher des Tauchdienst Burgenland (LFV Burgenland)

- Berufstauchlehrer des Ersten Österreichischen Berufstauchlehrerverbandes

- Berufstaucher des Verbandes Gewerblicher Taucher

- Einsatztaucher und Hilfspersonal der ÖWR Kärnten

- Einsatztaucher und Hilfspersonal der ÖWR Längsee

- Tauchschule Zell am See

- Tauchschule Scuba Consult mit Forschungstaucher

- Scuba Team Kärnten

- ARGE Tauchen

- Verband Gewerblicher Taucher

- Gemeinde St. Georgen / Längsee

- Kamera Team Servus TV