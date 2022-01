So eine Wanderung im Winter macht grosse Freude. Gerade in Zeiten wie diesen tut so ein Spaziergang auch der Seele sehr gut.

Sehr schön ist es zur dieser Jahreszeit im Hörfeld an der Kärntnerischen und Steirischen Grenze . Dieses Moor ist zwischen Hüttenberg und Mühlen gelegen. Eine weisse Schneedecke hat sich über die Landschaft gelegt, das sieht richtig märchenhaft aus.