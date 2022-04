Wieder Präsenzgottesdienst mit Hybridoption

Wieder Präsenzgottesdienste mit Hybridoption



Jehovas Zeugen in St. Veit an der Glan starteten Anfang April nach über zwei Jahren wieder mit Präsenzgottesdiensten

St. Veit an der Glan April 2022 – Seit Beginn der Pandemie im März 2020 fanden alle Gottesdienste von Jehovas Zeugen weltweit ausnahmslos per Videokonferenz statt. Nun freute sich die Gemeinde in St. Veit an der Glan, am 1.April 2022 jeden Besucher wieder in ihrem Königsreichsaal, wie sie ihr Kirchengebäude nennt, willkommen zu heißen. Zusätzlich bieten sie nun alle Gottesdienste als Hybridveranstaltungen an. So können Personen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Umstände besonders vor einer Infektion schützen müssen, alternativ die Gottesdienste auch per Videokonferenz miterleben und interaktiv teilnehmen.

Jan und Laura Krüger aus St. Veit an der Glan sagten nach dem ersten Präsenzgottesdienst: „Wir waren voller Vorfreude alle persönlich wiederzusehen und sehr aufgeregt, besonders weil es die erste Präsenzzusammenkunft von unserem neun Monate alten Sohn war. Der Moment, als es dann losging und wir alle zum ersten Mal wieder gemeinsam ein Lied gesungen haben, war überwältigend.“

Auch für den besonderen Gottesdienst an ihrem wichtigsten Feiertag, der dieses Jahr auf den 15. April fällt, soll es erstmals möglich sein, sowohl in Präsenz als auch virtuell am Gedenken an den Tod von Jesus Christus teilzunehmen.

Jeder ist eingeladen, die Gottesdienste von Jehovas Zeugen zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Es finden keine Kollekte statt. Mehr Informationen über Jehovas Zeugen sowie über einen Gottesdienst in der Nähe findet man auf jw.org.