Bravo, Elina Stary. Mit einem tollen Lauf im zweiten Durchgang sichert sich die erst 15-jährige Kärntnerin mit ihrem Guide Celine Arthofer die Bronzemedaille bei der Para-Ski-WM in Norwegen. Silber geht an die Slowakei, Gold an die Niederösterreicherin Barbara Aigner.

HAFJELL/KÄRNTEN. Bei der Para-Ski-WM im norwegischen Lillehammer gibt es erneut eine Medaille für Kärnten: Bei ihrer WM-Premiere konnte Elina Stary, die Tochter des ehemaligen Kickers des FC Kärnten, Roman Stary, nach einer tollen Fahrt im Riesentorlauf Bronze erobern.

Husarenritt im zweiten Lauf

Im ersten Durchgang lag die erst 15-Jährige (!) noch auf Rang vier, im zweiten Lauf wuchs Stary jedoch über sich hinaus: Den widrigen Wettebedingungen trotzend setzte sie sich mit Laufbestzeit an die Spitze. Was folgte, war ein Nervenkrimi: Aufgrund des starken Windes wurde das Rennen unterbrochen, für Stary und ihren Guide Celine Arthofer hieß es warten.

Erst Zittern, dann die Medaille



Die Britin Menna Fitzpatrick, nach Lauf eins am dritten Rang, fiel nach Fortsetzung des Rennens hinter Stary zurück - die Medaille war damit für die 15-Jährige sicher. Die Slowakin Henrieta Farkasova und die Niederösterreicherin Barabara Aigner konnten sich noch vor ihr platzieren, was den Erfolg der Kärntnerin aber keineswegs schmälert.