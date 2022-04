ST. VEIT. Die gebürtige Klagenfurterin, die für den AC Donauchemie St. Veit startet, nahm als erstes Saisonrennen gleich den Südafrika Ironman in Port Elisabeth in Angriff. "Mein Ziel war ein Platz unter den Top ten, geworden ist es schließlich Rang neun", freut sich die Triathletin. Dabei stand der Bewerb für Obmann unter keinem guten Stern. "Es war sehr windig mit extrem hohen Wellen im Meer, das ist mir richtig auf den Magen geschlagen", so Obmann, "unter diesen Umständen kann ich mit meinem Platz mehr als zufrieden sein." Als nächstes auf ihrer Rennplanung hat Obmann den Mitteldistanztriathlon Ende Mai in St. Pölten.