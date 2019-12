Ein erfolgreiches Jahr 2019 endet für Dressurreiter Christian Schumach mit einer Überraschung: Österreich wohl doch eine Mannschaft zu den Olympischen Spielen 2020 schicken. Für den St. Veiter ist das eine Chance, sich auf großer Bühne zu präsentieren.



MURAUNBERG (stp). Der St. Veiter Dressurreiter Christian Schumach hat nach einem ausgezeichneten Wettbewerbsjahr alle Chancen auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Mit seiner Nachwuchsstute Donna Karacho gelang dem 38-Jährigen mit nur acht Starts schon der Sprung in die Top-200 der Weltrangliste. Höhepunkt war der zweite Platz bei der Grand-Prix-Kür im polnischen Zakrozow, wo er mit 77 Prozent auch seine persönliche Bestmarke erreichte. "Das Jahr war in dieser Art und Weise nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh über meine Leistungen und irrsinnig dankbar gleich drei Pferde zu haben mit denen solche Resultate möglich sind", so Schumach, für den eine Olympia-Teilnahme bis vor wenigen Wochen noch kein Thema war.

Interne Quali um Olympia-Ticket



Da es Brasilien und Südafrika bis Ende des Jahres aber wohl nicht schaffen, in der IOC-Quali das Ticket für Olympia zu lösen, würde Österreich als erste Nation nachrücken und könnte ein Team in Japan stellen. "Bis 31. Dezember gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, deshalb ist das schon so gut wie sicher", freut sich Schumach. Einen Fixplatz für den gebürtigen Grafensteiner bedeutet das aber noch nicht. Bis zu den Olympischen Spielen gilt es noch, sich intern zu beweisen. "Ich bin sehr optimistisch und wahnsinnig motiviert diese Chance wahrzunehmen."

"Bei meinen Pferden ist noch Luft nach oben"



Bis zur internen Qualifikation, die wohl im April startet, gilt die gesamte Konzentration in der Vorbereitung den Pferden. "Ich muss schauen, dass die Pferde so stabil, fit und motiviert wie möglich bleiben und bei bester Gesundheit sind. Bei allen ist noch Luft nach oben", sagt Schumach, der seit zehn Jahren das Gut Muraunberg bei St. Veit leitet. Auch als Trainer habe er heuer ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich, merkt er an: "Meine Schüler waren in den Jugendklassen international top unterwegs, haben sogar an den Europameisterschaften teilgenommen."