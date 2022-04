Der SK Treibach fertigt auswärts Weiz ab

TREIBACH. Nach dem abgebrochen Derby gegen Spittal hat der SK Treibach am vergangenen Wochenende in der Steiermark eine starke Leistung geboten. Mit 0:4 ging der SC Elin Weiz unter. Kevin Vaschauner sorgte mit einem Doppelpack für die frühe Führung. Nach einer halben Stunde gab es Rot für den Weizer Durlacher. So war die Chance auf eine Resultatsverbesserung für die dezimierte Heimelf dahin. In der zweiten Hälfte setzten Moritz Leitner und Bernhard Walzl noch einen drauf und sorgten für den Endstand. Damit liegt die Elf von Trainer Martin Kaiser derzeit auf Rang 14.