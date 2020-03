Nach 8:2-Kantersieg zum Auftakt der Finalserie in der AHC Division I will der 1. EHC Althofen am Donnerstag (20 Uhr) in der Ossiacher See Halle nachlegen. Steindorf muss anders auftreten, um die Chancen auf den Titel zu wahren.



STEINDORF, ALTHOFEN (stp). Mit gehörig Selbstvertrauen gehen die Althofner Eishockey-Cracks am Donnerstag (20 Uhr) in das erste Auswärtsspiel der Best-of-Five-Finalserie gegen den ESC Steindorf. Nach dem 8:2-Heimsieg am Samstag haben die Rhinos die Weichen für den ersten Meistertitel gestellt. "So ein Start ist natürlich cool. Für uns ist es aber egal ob wir 3:2 oder 8:2 gewinnen", so Althofen-Headcoach Andreas Ullrich nach dem deutlichen Auftaktsieg.

Kräfte für Donnerstag geschont



"Wir haben in Althofen die Mitte offen gelassen, im Powerplay waren sie eiskalt. Es war aber nicht so eindeutig wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der Doppelschlag im ersten Drittel war entscheidend", resümiert der Sportliche Leiter der Steindorfer, Armin Ratz. Für die Steindorfer ist das Heimspiel am Donnerstag schon ein Pflichtsieg. "Ich glaube, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind. Wir haben heuer auch schon in Althofen gewinnen können, es ist alles möglich", so Ratz. Nach dem frühen achten Tor der Althofner resignierten die Steindorfer, schonten ihre Kräfte bereits in Hinblick auf das nächste Spiel.

Ullrich: "Müssen in Steindorf nicht glänzen"



Andreas Ullrich erwartet am Donnerstag eine ganz andere Steindorf-Mannschaft als im ersten Spiel. "Ich war überrascht, dass sie uns von Beginn an stark unter Druck setzen wollten. Wir werden die Sachen, die wir gut gemacht haben noch besser machen. In gewissen Situationen haben wir auch noch Potential nach oben. Wir müssen in Steindorf nicht glänzen, die Hauptsache ist, dass wir gewinnen."

Christof Martinz zurück am Eis



Die Steindorfer können am Donnerstag wieder auf Center Christof Martinz zurückgreifen, auch der erkrankte Daniel Gasser sollte wieder fit werden. "Martinz ist ein sehr guter Spieler, wir werden ihn aber nicht anders behandeln als den Rest der Steindorfer Mannschaft", vertraut Ullrich auch in der Ossiacher See Hall auf die Stärken seiner Mannschaft.

AHC Division I, Play-offs, Finale



Bereits gespielt:

1. EHC Althofen - ESC Steindorf: 8:2 (4:2, 3:0, 1:0)

Noch zu spielen:

Donnerstag, 5. März: ESC Steindorf - 1. EHC Althofen (20 Uhr)

ESC Steindorf - 1. EHC Althofen (20 Uhr) Samstag, 7. März: 1. EHC Althofen - ESC Steindorf (17 Uhr)

1. EHC Althofen - ESC Steindorf (17 Uhr) Donnerstag, 12. März: ESC Steindorf - 1. EHC Althofen (19.45 Uhr/falls nötig)

Samstag, 14. März: 1. EHC Althofen - ESC Steindorf (17 Uhr/falls nötig)

