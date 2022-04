ST. VEIT. Optimaler Beginn für Rallye Ass Alfred Kramer jun. beim ersten Lauf der kroatischen Rallyestaatsmeisterschaft in Karlovac. Kramer, mit Beifahrerin Jeannette Kvick, holte sich sechs der sieben möglichen Sonderprüfungsbestzeiten und liegt in der kroatischen Staatsmeisterschaft in Führung. "Das Setup meines Peugeot 208 Rallye 4 hat perfekt funktioniert, das hat das OPV-Racing Team aus Slowenien schon bei den Tests in Logatec eingestellt", erzählt der Rallyepilot. Bruder Stefan konnte mit seinem Mitsubishi EVO trotz technischer Probleme Platz drei in der Gruppe S halten und holte sich mit den Teamkollegen Hrvatin und Simcic noch die Teamwertung.