Kraiger Tennis 45er kämpfen in der Bundesliga

KRAIG (rl). Der TV Kraig hat mit seiner +45er Mannschaft ein Team in der Tennis-Bundesliga im Einsatz. Am kommenden Wochenende (29.5., 10.00 Uhr) findet die erste Begegnung gegen den UTC Oberwart auf den Tennisplätzen in Überfeld statt. "Es wird eine spannende Partie", erzählt Tennis-Sektionsleiter Manfred Fischinger, "vor allem da unsere Gegner einen ehemaligen Daviscup-Spieler in ihren Reihen haben." Gemeint ist Wolfgang Schranz, der in den 90er Jahren als Tennis-Profi zwei Mal an den French open teilnahm und 1996 im Daviscup gegen Südafrika für Österreich spielte.

Das Team des TV Kraig:

Mannschaftsführer Dietmar Haslacher, Alexander Wurzer, Christian Kohlweis, Stefan Wogatei, Erich Rattenberger, Josef Widrich, Dominique Pipal, Hannes Fanzoj und Ritz Kresmir.