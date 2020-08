Der Kärntner Fußballverband lädt zum Sprechtag für die Bezirke Klagenfurt, Klagenfurt Land, Feldkirchen und St. Veit.



KÄRNTEN. Nach der erfolgreichen Serie an Sprechtagen aus den Vorjahren will der Präsident des Kärntner Fußballverbandes (KFV) Klaus Mitterdorfer auch in diesem Jahr wieder mit den heimischen Vereinsvertretern ins Gespräch kommen. Insgesamt stehen sieben Sprechtage am Programm. Am Samstag, 29. August, findet jener für die Bezirke Klagenfurt, Klagenfurt Land, Feldkirchen und St. Veit auf der Sportanlage des SV Moosburg (Kaiser-Arnulf-Platz 1 in Mossburg) statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Sorgen im Vereinsleben



„Die Klubs berichten mir von den Sorgen, Problemen und Themen in ihrem Vereinsleben“, sagt Mitterdorfer. „Aus unseren Gesprächen mit den Vereinen können wir sehr viel für unsere weitere Arbeit im Verband mitnehmen. Es ergibt sich immer wieder eine sehr konstruktive Diskussion“. Bei den Sprechtagen erhofft sich KFV-Präsident Mitterdorfer weiteren Input für die gemeinsame Arbeit mit den Vereinen.