Ein Antrag von STR Wolfgang Leitner wurde im Stadtrat der Stadt kürzlich einstimmig angenommen und wird ab sofort auch umgesetzt:

Ziel ist eine Unterstützung für die lokale Wirtschaft und die KonsumentInnen in Althofen, die ganz bewusst auf "regional statt global" setzt und für alle Beteiligten ein Zuckerl bietet. In einer einmaligen Aktion verkauft die Stadt die lokale Währung den "CITY-ZEHNER" mit entsprechenden Mehrwert: So erhält man an der Stadtkasse nunmehr für € 100,-- einen Gegenwert von € 120,-- in Althofener CITY-ZEHNER, um Impulse für die Wirtschaft und für die KonsumentInnen zu schaffen. Die Differenz wird von der Stadt als Wirtschaftsförderung finanziert und kann bis max. € 20.000,-- ausgeschöpft werden.

Die CITY-ZEHNER können dann bei mehr als 75 Geschäften und Gewerbebetrieben in Althofen eingelöst werden, sodass den EinkäuferInnen nicht nur ein besonderes Einkaufserlebnis bevorsteht, sondern gleich ein Nachlass von 20 % auf den aktuellen Warenwert. Ausgenommen sind lediglich die Lebensmittel-Supermärkte und Diskonter, da sie eigentlich zu den Profiteuren der Corona-Krise zählen.

Machen Sie mit und profitieren Sie vom Einkaufserlebnis in Althofen mit Mehrwert! Bringen Sie einen Ausweis zum Kauf der CITY-ZEHNER mit, da je Person ein Mal auf diese Aktion zugegriffen werden kann. Ein Wohnsitz in Althofen ist dabei keine Voraussetzung.

Einen Nebeneffekt möchte die Stadt mit dieser Aktion auch noch erzielen: Dass wieder verstärkt auf die regionale Stadtwährung gesetzt wird, denn damit können wir alle ganz bewusst und vermehrt auf eine regionale Wirtschaft setzen!