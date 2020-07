Das St. Veiter Unternehmen Buchhandlung Besold bewirbt sich für den Innovationsaward 2020.



ST. VEIT. Die Corona-Pandemie zeigt, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Krisen-Zeiten innovativ und einfallsreich sind, um wirtschaftlich zu bestehen. Genau diese Betriebe holt nun der Kommunikationsanbieter A1 vor den Vorhang: Gemeinsam mit der WOCHE Kärnten, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus schreibt A1 den Innovationsaward 2020 aus.

Auf die innovativsten kleinen und mittleren Unternehmen warten 3.000 Euro von A1 für individuelle Produktlösungen und eine Print-Anzeige in der WOCHE St. Veit.

Buchhandlung Besold nimmt teil



Seine Bewerbung gab bereits die Buchhandlung Besold aus St. Veit ab. Der Familienbetrieb am Hautplatz ist eines der ältesten Unternehmen der Stadt. Und auch eines der innovativsten. Besold setzt auf einen gut funktionierenden Online-Shop. In der Coronavirus-Krise wurde dieser optimiert und durch persönliche Zustellung in St. Veit ergänzt. „Wir haben versucht, möglichst effizient und schnell die Kunden mit Bücher zu versorgen und die Wartezeiten gering zu halten“, erzählt Andreas Besold. Die Auslieferung hat Besold selbst organisiert – und auch durchgeführt. „Zu Fuß, mit dem Rad oder dem Moped habe ich die Menschen mit Bücher versorgt. Nur nach Hörzendorf bin ich mit dem Auto gefahren“, schmunzelt Besold. Werbung mittels Newsletter und auf Social Media machten die Kunden auf die Buchhandlung aufmerksam.

Online-Umsatz erhöht



Der Online-Umsatz im März und April hat sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Der Online-Anteil am Umsatz ist in den Monaten Mai und Juni weiterhin auf einem höheren Niveau geblieben als 2019. „Auch jetzt ist er noch höher wie früher, aber er pendelt sich langsam wieder ein“. Man sei relativ gut aus der Krise gekommen. „Mehr oder weniger ohne Probleme, weil wir innovativ sind und weil die Kurzarbeit als Modell uns gut geholfen hat“.

Besold war einer der ersten Unternehmer, die auf einen Online-Shop gesetzt haben. „Er hat sich langsam entwickelt, wir hatten sicher schon den fünften Relaunch“, freut sich Besold über die Entwicklung.

Besold sucht einen Lehrling

Natürlich gebe es die Zustellung nach wie vor. „Die Leute kommen jetzt aber wieder gern ins Geschäft und lassen sich Tipps vom Buchhändler geben“, sei die Beratung seines Teams großes Plus. Derzeit beschäftigt Besold vier Mitarbeiter, er sucht einen Lehrling für Einzelhandel.

Besold liest ein Buch pro Woche. Derzeit liest der St. Veiter „Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger. Das Buch handelt von Börsencrash, Ölkrise und Pandemie.