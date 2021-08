Michael Weitschacher aus St. Veit hat seine Idee gemeinsam mit seiner Frau Julia in die Wirklichkeit umgesetzt: Schafwollpellets zum Düngen. Wie das funktioniert und wie dieses Projekt überhaupt zustande kam.



DELLACH. Die Firma „ecolets“ bietet neben den Pellets zum Heizen, als Einstreu oder Futtermittel auch Schafwollpellets zum Düngen – und zwar zu 100 Prozent ökologisch und regional. „Das passt einfach genau zu uns“, sind Martin und Julia Weitschacher überzeugt von ihrem Tun. An ihrem Standort in Dellach werden in einer einzigartigen Produktlinie, die es in einer solchen Konstellation noch nicht gibt, passende Pellets produziert und vertrieben.

Zurück zum Anfang

Der 34-jährige Martin Weitschacher übernahm im Jahr 2015 den Betrieb in Dellach von seiner Mutter. 2017 beschlossen er und Ehefrau Julia, ein paar Schafe auf der Weide anzusiedeln – eine spezielle Rasse aus Oberösterreich – vorerst aber als Hobby. Gesamt besitzt das Ehepaar rund 40 Hektar Ackerland sowie rund 40 Hektar Bergland und nun rund zwölf Mutterschafe inklusive eines Widders. Die Landwirtschaft wurde bis dato im Nebenerwerb geführt, nachdem sich Martin und Julia aber über die Umsetzung ihres Projektes mit den Schafwollpellets sicher waren, gab Martin seinen Beruf auf und widmet seine Konzentration und Leidenschaft nun dem Projekt „ecolets“. Julia arbeitet nach wie vor Teilzeit als Krankenschwester und geht die restliche Zeit in ihrem Aufgabenbereich Marketing, Werbung und ebenso Vertrieb für „ecolets“ vollkommen auf. „Der Vorteil dadurch ist, dass wir uns leichter mit unseren Kindern organisieren können, wenn immer jemand zuhause vor Ort sein kann, quasi.“

Die Marke

„Die Idee der Schafwollpellets ist kärntenweit relativ neu“, wie Martin mitteilt. "Unser Grundgedanke ist daher natürlich der normale Vertrieb von Pellets aus Stroh oder Heu, um ganzjährig anbieten zu können. Strohpellets kann man heizen, sie sind aber auch ideal geeignet für die Einstreu bei Hasen, Wachteln oder Pferden. Auch Heupellets erleichtern die Handhabe, was das Thema Fütterung anbelangt – könnte auch ein Thema für die Jäger für die Wildfütterung im Winter sein“, informiert Weitschacher.

Die Marke „ecolets“ setzt sich aus den Begriffen „ökologisch“ und „Pellets“ zusammen – Regionalität und heimische Wertschöpfung steht für das selbständige Ehepaar an erster Stelle. So kommen auch nur natürliche Materialien für die Verarbeitung infrage. Was sie garnicht wollen, ist Massenware - daher werden ihre Produkte in ausgewählten Fachgeschäften angeboten.

Regionaler Grundgedanke

Die Weitschachers nehmen viel Geld in die Hand, um ihre Vision, ihren Grundgedanken an die Menschen weiterzugeben. Gerade ist ein Verkaufsraum im Entstehen: „Heutzutage musst du den Kunden überzeugen, ihn beeindrucken“, weiß er. So will er mit professionellem Auftreten den Kunden direkt vor Ort seine Produkte näherbringen. Zum vorhandenen Betrieb wurde für Maschinen und benötigte Gerätschaften eine Lagerhalle zugebaut, wo die Pellets letztendlich hergestellt werden. Der Knackpunkt der letzten Jahre war allerdings das Finden einer Maschine, die Schafswolle kleinschneidet. Ganze zwei Jahre vergingen, ehe Martins Suche im Frühjahr 2020 beendet wurde – erst ab diesem Zeitpunkt wurde eine solche Maschine vertrieben.