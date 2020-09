„Die Reise zur Sonne beginnt in Kärnten“ – SONNENKRAFT & KIOTO SOLAR unterstützen Kinderkrankenhaus in Nigeria

Die Pioniere der Sonnenkraft haben international anerkannte Solarmodule entwickelt und sind Spezialisten, wenn es um Sonne, Wärme, Wasser und Strom geht.

„Uns als SONNENKRAFT ist nicht nur der ökologische Gedanke besonders wichtig, sondern auch der menschliche. Dafür stehen wir ein und wollen auch unseren Beitrag für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung IN und UM Umuowa leisten.

In dieser herausfordernden Zeit ist es umso wichtiger, gemeinsame Wege für eine Verbesserung der Situation zu finden damit die betroffenen Personen auch die richtige Hilfe erhalten können.“

Das von Dr. Sergius DURU im Jahr 2001 gegründete St.Mary’s Children Hospital Umuowa in der ehemaligen Biafra Region in Nigeria, wird vom Verein UZONDU (UZO-NDU bedeutet WEG zum LEBEN) von Beginn an unterstützt. Ziel des Vereines ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung von Müttern und Kindern in Nigeria durch finanzielle Unterstützung des Krankenhausbauvorhabens unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Eine der besonders großen Herausforderungen ist die Stromversorgung. Derzeit muss das Krankenhaus über Dieselaggregate mit Strom versorgt werden, da es kein sicheres öffentliches Stromnetz gibt. Über Initiative von Diana Kloiber konnte ein Kontakt zu den Geschäftsführern Peter Prasser und Alfred Mölzer von KIOTO Solar & Sonnenkraft hergestellt werden. Diese haben sich gerne bereit erklärt, für das Kinderkrankenhaus 100 Photovoltaikmodule kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mit dem Bau einer PV-Anlage kann auch ökologisch ein großer Schritt in eine unabhängige, saubere und gesunde Zukunft gemacht werden.

Dr. Sergius Duru, er war Pfarrprovisor in Eberstein und ist jetzt in Kötschach-Mauthen, dankt der Firma Sonnenkraft für deren Engagement, denn es ist das einzige Kinderkrankenhaus für einen Einzugsbereich von 100.000 Menschen.

Danke für die Veröffentlichung Ilmar Tessmann und Diana Kloiber, die das Projekt UZONDU weiterhin unterstützen und mithelfen im Namen von Dr. Sergius Duru

Dejan Blagojevic, Ilmar Tessmann, Dr. Sergius Duru, Diana Kloiber rechts im Bild GF Alfred Mölzer.