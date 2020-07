Die neue Trachtenkollektion "Kärnten 2020" vereint das 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung mit modernen Elementen.



WEITENSFELD. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus haben auch die Trachten-Branche hart getroffen. So blieb nicht nur das Geschäft der Alpen Adria Manufaktur Strohmaier in Weitensfeld geschlossen, auch die Veranstaltungs-Absagen wirkten sich aus. Mit der neuen Kollektion "Kärnten 2020" soll es aber nun wieder bergauf gehen, wie Geschäftsführer Max Strohmaier betont: "Die Kollektion wahrt Vergangenes, ist aber auch Sinnbild für den gemeinsamen Blick nach vorne."

In der Kollektion vereint die Trachten-Manufaktur aus dem Gurktal Heimat, Geschichte, Trend und Regionalität. So greift man in der neuen Kollektion auch das 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung auf. Eine Neuheit stellen trendige Damen-Beutel und Taschen im „Kärnten Look“ dar. Der Stoff für die Kollektion kommt aus dem Waldviertel und aus Feistritz im Gailtal.