Bor- und Molybdän-Bealstung: Treibacher Industrie AG kündigt weiters Konzept an. Untersuchungen im Umfeld des Standorts in Althofen werden laufend überprüft



KRAPPFELD. Nachdem im Oktober 2016 ein Brunnen der Wasserschiene St. Veit eine Erhöhung der Bor-Werte im Trinkwasser aufwies, wurden vom Land Kärnten Grundwasserbohrungen im Rahmen einer Standortüberprüfung im Bereich des Firmengeländes der Treibacher Industrie AG (TIAG) angeordnet. Man habe diese Untersuchungen von Anfang an unterstützt, da es im eigenen Interesse sei, dass Ursachen für Verunreinigungen im Umfeld des Betriebes rasch und eindeutig aufgeklärt werden", lautet es in einem Statement des Unternehmens.

Bohrungen am Firmengelände



In der Folge wurden Bohrungen an unterschiedlichen Stellen am Firmengelände und in der unmittelbaren Umgebung durchgeführt. Aus diesen Entnahmestellen werden kontinuierlich Proben gezogen und analysiert. Diese Analysen zeigten zu Beginn der Untersuchung bei zwei Entnahmestellen in einem lokal begrenzten Bereich leicht erhöhte Bor-Werte. Seit diesem Zeitpunkt gehen an allen uns bekannten Messstellen die Bor-Konzentrationen kontinuierlich zurück.

Zur Bor-Verunreinigung im Grundwasser



Seit 2016 wird das Grundwasser im Krappfeld nun gesondert untersucht. "Obwohl anfänglich die Altlast-K7-Deponie (Rosswiese) als möglicher Verursacher ins Auge gefasst wurde, schließen die Ergebnisse der aktuellen Untersuchungen diese als Verursacher aus. Die Verunreinigung dürfte vielmehr aus dem Bereich der alten Perborat-Produktionsanlage stammen, in dem ein Borhaltiger Rohstoff verarbeitet wurde", gibt die TIAG bekannt. Die Quelle, die zu erhöhten Bor-Werten im Grundwasser führt, wurde nun genau eingegrenzt.

Konzept ausgearbeitet



In Abstimmung mit dem Umweltbundesamt in Wien werden nun Maßnahmen gesetzt, um die Bor-Belastung zu reduzieren. Man habe nun bereits ein Konzept ausgearbeitet, dass eine weitere Verbesserung bringen soll. Die zur Umsetzung erforderliche Abstimmung mit den Behörden läuft.

Im Zusammenhang mit dem Trinkwasser in St. Klementen/Krappfeld zeigt die letzte Vollanalyse einen Bor-Wert von 400 μg/l, dieser Wert ist, sowie bereits in den vergangen Jahren, deutlich unter dem Trinkwassergrenzwert von 1.000 μg/l.

Erhöhte Werte von Molybdän



Bei der Treibacher Industrie wird das Spurenelements Molybdän zu Legierungen verarbeitet, die vor allem in der Stahlproduktion zur Anwendung kommen. In den letzten Jahren wurden rund um den Krappfelder Standort der TIAG erhöhte Werte des Spurenelements gemessen. Die Untersuchungen wurden laufend erweitert, die TIAG setzte auch einige Maßnahmen, u. a. eine zusätzliche Hallenentstaubung.

Im ersten Halbjahr 2020 gab es aber keine merkliche Reduktion der Werte. Also müssen weitere Maßnahmen her. Pflanzenuntersuchungen werden fortgesetzt, Luftgütemessungen verdichtet und um besondere "Weidelgras-Untersuchungen" erweitert.

Lebensmittel unbedenklich



Nun wurde ein Gutachten zum "Aufnahmepotential von Molybdän durch Pflanzen" beauftragt. Auch die Emissionen aus verschiedenen Anlagenteilen der TIAG werden geprüft – ergänzend zu bereits laufenden Anlagen-Überprüfungen und Umwelt-Inspektionen. Auch Lebensmittel werden im Rahmen des Umweltmonitorings stets untersucht. Deren Unbedenklichkeit bestätigt ein Gutachten der Med-Uni Wien.

Die Elemente Bor und Molybdän



Bor ist ein wichtiger Mineralstoff, den Menschen über die Nahrung täglich aufnehmen müssen. Die tägliche Aufnahme eines Menschen liegt zwischen 1 und 3 mg. Ein Überschuss an Bor im Körper kann allerdings zu gesundheitlichen Problemen führen, ebenso auch ein Mangel an Bor. Bor und Borverbindungen finden vielfältige Anwendungen in verschiedensten Bereichen, z.B. in Waschmitteln, bei der Glas- und Halbleiterproduktion und auch in Düngemitteln in der Landwirtschaft. Der Grenzwert für Bor im Trinkwasser liegt in Österreich bei 1mg/l, die Weltgesundheitsorganisation WHO legt einen Richtwert von 2,4mg/l fest.

Molybdän ist ein chemisches Element und Spurenelement, das beim Stoffwechsel von Menschen und Säugetieren eine wichtige Rolle spielt und auch als Futterzusatz beziehungsweise in Düngemitteln verwendet wird. Zu hohe Konzentrationen können allerdings bei Wiederkäuern zu gesundheitlichen Problemen führen. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Molybdän auch zur Herstellung von säurebeständigen Edelstählen und Werkstoffen eingesetzt.

