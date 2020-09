Großinvestition in Umwelt und Kreislaufwirtschaft am Standort Althofen: Neben einem Ersatz für die bestehende Recycling-Anlage wird ein neues Logistikzentrum geschaffen.

ALTHOFEN. Seit 1978 ist Treibacher Vorreiter beim Recycling von wertstoffhaltigen Reststoffen und hat sich hier umfangreiches Know-How aufgebaut. Um auch weiterhin europaweit Technologie- und Marktführer im Bereich des Katalysator- Recyclings zu bleiben, wurde daher die Entscheidung getroffen, rund 90 Millionen Euro in eine neue Recycling-Anlage zu investieren, um die bestehende Anlage zu ersetzen.

Neuester Stand der Technik



Die neue Anlage soll nach neuesten Stand der Technik errichtet werden und noch umweltschonender agieren. So wird beispielsweise die benötigte thermische Energie für den Recycling-Prozess auf Erdgas umgestellt.Diese effiziente und umweltschonende Wiedergewinnung von Wertmetallen trägt zu globaler Ressourcenschonung bei und entspricht damit den Zielsetzungen des europäischen Green Deals, gibt die Treibacher Industrie AG (TIAG) bekannt.

TIAG-Vorstände Rainer Schmidtmayer und Rene Haberl

Würden die durch das Recycling gewonnenen Wertstoffe als Primärrohstoffe eingekauft, müssten dafür ca. 500.000 Tonnen Erz pro Jahr abgebaut werden. Das entspricht in etwa 25.000 Lkw-Ladungen.Durch die Möglichkeit bisher zugekaufte Betriebsstoffe durch den Recycling-Prozess selbst herzustellen, werden pro Jahr rund 240.000 Lkw-Kilometer eingespart – dies entspricht ca. sechs Erdumrundungen, rechnet die TIAG vor.

Neues in Logistikzentrum



Am erweiterten Werksgelände im Westen des bestehenden Standorts wird neben der neuen Recycling-Anlage auch ein modernes Logistikzentrum errichtet. Damit soll das bestehende Nadelöhr vor der derzeitigen Lkw-Anlieferungsstelle auf der Auer-von-Welsbach-Straße (L82) bereinigt werden. Dies wird positive Auswirkungen auf den Pendler- und Anrainerverkehr haben.

„Eine Investition von rund 100 Millionen Euro ist für uns nicht gerade alltäglich – besonders in Zeiten von Corona. Für uns ist das Thema Recycling jedoch ökologisch, als auch ökonomisch zukunftsweisend und alternativlos", sagen die Treibacher Vorstände Rainer Schmidtmayer und René Haberl. Diesen Weg möchte man in der Verantwortung für Menschen und Umwelt auch konsequent weitergehen.

Die recycelten Katalysatoren sind zwischen 3 und 5 mm lang.

Zur Info: Zur Treibacher Industrie AG

Die Treibacher Industrie AG, gegründet 1898 von Dr. Carl Auer von Welsbach, ist ein weltweit erfolgreicher Hersteller von chemischen und metallurgischen Vorprodukten für eine Reihe industrieller Hochleistungsanwendungen. Mit der Zentrale und Produktion in Althofen sowie Standorten in Toronto (CAN), Shanghai (CN) und Tokio (JP), Tochtergesellschaften in Deutschland (Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH) und Österreich (Tribotecc GmbH) bzw. einem weltweiten Vertriebsnetzwerk bedient Treibacher globale Marktbedürfnisse in den Bereichen Hochleistungskeramik, Hartmetalle und Energiespeicher, Seltene Erden und Chemikalien, Umweltkatalysatoren und pharmazeutische Chemikalien sowie der Stahl- und Gießereiindustrie.

Fakten (2019)



Umsatz: 618 Mio. Euro

Exportquote: 86%

Regionale Umsatzverteilung: Europa (84%), Amerika (8%), Asien (8%)

Investitionsvolumen: 23,3 Mio. Euro

Beschäftigte: 923 (weltweit)

