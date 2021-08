Nach drei Monaten Bauzeit ist die Straßenbrücke über die Bahn auf der S-Bahnstrecke 2 zwischen Feldkirchen und St. Veit in der Gemeinde Glanegg gänzlich erneuert. Die Kosten für die Erneuerung betragen rund 680.000 Euro.

ST. VEIT, FELDKIRCHEN. Die in die Jahre gekommene Brücke wurde an der gleichen Stelle neu errichtet. Das neue Brückentragwerk steht nun mit neuer Brückenausrüstung wieder allen Verkehrsteilnehmer:innen uneingeschränkt zur Verfügung. Parallel wurde die Heißläuferortungsanlage bei der Eisenbahnkreuzung Sankt Leonhard erneuert, die für zusätzliche Sicherheit im Bahnverkehr sorgt, in dem sie überhitzte Lager oder Bremsen eines Waggons an den zuständigen Fahrdienstleiter meldet. In Kürze werden im Bereich der Eisenbahnkreuzung auch die Asphaltierungsarbeiten beendet.

Für Verkehr freigegeben

Franz Jank, Regionalleiter Strecken- und Anlagenmanagement ÖBB: „Um unsere Reisenden während der dreimonatigen Sperre sicher zu den Ein- und Ausstiegsstellen und der Haltestelle Tauchendorf-Haidensee zu bringen, wurde ein umfangreicher Umleitungsverkehr eingerichtet, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut funktioniert hat. Die Brücke ist seit 4. August fertig gestellt und für den Verkehr freigegeben.“ Arnold Pacher, Bürgermeister Gemeinde Glanegg: „Die Anrainer der Gemeinde sind froh, nach drei Monaten ihre gewohnte Fahr- und Wegstrecke über die neue Brücke wieder nutzen zu können.“