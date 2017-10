Am Samstag, dem 14. Oktober lädt die Marktgemeinde Guttaring zum 475. Guttaringer Krämermarkt ein.



Um 17 Uhr beginnt der Festzug mit Kranzniederlegung und dem Festakt am Oberen Markt.



Anschließend findet der Bieranstich mit Freibier der Brauerei Hirt statt. Für musikalische Umrahmung und Spat mit einem Zauberer ist gesorgt.



Ab 20 Uhr findet die Marktparty des Atus Guttaring am Moser Parkplatz under dem Motto "Der AtusG ist wieder da" statt.