Alpen Adria Tipps: Jazzvirtuose in Laibach, Metalvirtuosen in Lignano

26.04.2017, 00:30 Uhr

Im Rahmen der „Images, Words & Beyond 25th Anniversary Tour“ gastiert die amerikanische Progressive-Metal-Band „Dream Theater“ am 6. 5., 20.30 Uhr, in der Arena Alpe Adria in Lignano Sabbiadoro (Viale Europa).Mit dem Album „Images And Words“ schaffte das Quintett 1992 den Durchbruch. Bis heute gilt Dream Theater als Ausnahmeband, kaum ein anderer Name steht so sehr für technisch höchstwertigen Metal. Jede Position ist mit einem Meister seines Faches besetzt: John Petrucci an der Gitarre, John Myung am Bass, Jordan Rudess am Keyboard, Mike Mangini an den Drums, James LaBrie am Gesang. Karten: http://www.ticketone.it ; Ö-Ticket.

Ein Aviso für Jazz-Fans und Gitarren-Aficionados: Am 3. Juni, 19 Uhr, tritt der 20-fache Grammy-Gewinner Pat Metheny im Kulturzentrum Cankarjev dom auf (Ljubljana, Prešernova cesta 10). Unter dem Motto „An Evening With Pat Metheny“ spielen seine langjährigen musikalischen Begleiter Antonio Sanchez (Drums), Linda Oh (Bass) und Gwilym Simcock (Piano) mit dem Gitarrenmeister quer durch dessen Schaffensperioden. Infos, Karten: http://www.cd-cc.si.