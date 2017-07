Am Freitag, dem 28. Juli findet in der Marktgemeinde Hüttenberg die feierliche Angelobung des Militärkommandos Kärnten statt.

Beginn ist um 16.30 Uhr bei der Kirche am Reiftanzplatz mit einer Totenehrung.

Um 18 Uhr findet die Feierliche Angelobung der Jungsoldaten am Rostgelände statt.