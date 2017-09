AT

Am Samstag, dem 7. Oktober findet die Wanderung "auf der Fährte - Na Sledi" statt.



Um 9 Uhr startet die inszenierte Wanderung von Mauer bei St. Florian über den Rattenberg nach Klein St. Paul. In Klein St. Paul stehen das Museum für Quellenkultur, Kunsthaus kärnten:mitte und das Essen am Programm.



Dabei handelt es sich um eine leichte Wanderung mit circa 10 Kilometer