Benefizabend mit der Militärmusik Kärnten und dem Chor des BG Tanzenberg

Am Mittwoch, dem 7. Juni findet ein Benefizabend in der Blumenhalle St. Veit/Glan ab 19.30 Uhr statt.



Für die Unterhaltung sorg die Militärmusik Kärnten und der Chor des BG Tanzenberg

zugunsten des „Förderkreises Onkologie“





Der gesamte Erlös kommt dem „Förderkreis Onkologie St. Veit an der Glan zu Gute. Der Verein wurde im Sommer 2004 ins Leben gerufen. Ziel des Förderkreises ist es, durch Mitgliedsbeiträge, Benefizaktionen und Spenden, finanzielle Mittel aufzubringen, um die hochwertige Behandlung krebskranker Menschen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan zu gewährleisten.