Bunter Abend mt Adi Peichl und Ali Telesko

Literarische und musikalische Leckerbissen garantiert

Der bunte Abend findet am 12. Mai ab 19 Uhr im Festsaal der Stadtgemeinde Friesach statt.Die Friesacher Burghofspiele laden für Freitag, dem 12. Mai, zu einem ganz besonderen Abend ein: Ali Telesko, Apotheker und langjähriger Star des Villacher Faschings, stellt sein Buch „Habt’s a bissl Zeit?“ vor. Er plaudert aus seinem Leben, von seinen Erlebnissen beim Fasching, gibt einige seiner köstlichen Nummern zum Besten und bringt einen kongenialen Überraschungsgast aus Villach mit.

Für den zweiten Höhepunkt des Abends zeichnet der Schauspieler und Regisseur Adi Peichl verantwortlich: Er präsentiert Kostproben aus der Komödie "Floh im Ohr" von Georges Feydeau in der Bearbeitung H. C. Artmanns, die am 28. Juni auf dem Petersberg Premiere hat. Bei dem Stück, welches bis zum 19. August gespielt wird, führt Peichl Regie, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Helmut Wachernig.Beim "Bunten Abend" im Friesacher Stadtgemeindesaal am Freitag ab 19 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher jedenfalls eine Fülle an literarischen und musikalischen Leckerbissen.