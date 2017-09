Der Verein HUTkultur präsentiert "Bluebury me"

Der Verein HUTkultur lädt am Freitag, dem 6. Oktober nach Maria Wolschart zu "bluebury me" ein.

Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im alten Mesnerhaus statt.

Eine markante weiche Stimme, eine Akustikgitarre, eine elektrische Baritongitarre, eine weniger weiche Stimme und viele Songs die alles das widerspiegeln was die beiden Akteure denken, erleben, träumen oder auch nur erzählen wollen. Stilistisch bedienen sie sich weiterhin aus allen Ecken der Popularmusik was wohl an der vielfältigen musikalischen Vergangenheit von Vrony Kosch und Christoph Lauth liegt.