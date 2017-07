Festkonzert als Abschluss vom Akkordeoncamp

Bereits zum 13.Mal veranstaltet dereinHeuer findet es vom 23. bis zum 29. Juli in der 900 Seelengemeindeim Gurktal statt. Die zahlreichen Teilnehmer erleben mit den Pädagogenundeine lustige, spannende und - in musikalischer Hinsicht - intensive Woche. Die jungen Tonkünstler stammen aus, zwei Teilnehmer sind sogar ausangereist.

Am Samstag, dem, wird das erarbeitet Programm imimdem Publikum präsentiert.Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei!Die in drei Ensembles eingeteilten Teilnehmer sind fleißig beim Proben und werden beim Festkonzert stilsicher in verschiedensten Genres musizieren. Ein von den Jugendlichen selbst gestalteter Film über das Camp wird dort ebenfalls seine Erstaufführung erleben.