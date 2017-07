Feuerwehrfest in Althofen

Am Samstag, dem 29. Juli und Sonntag, dem 30. Juli findet in Althofen das Feuerwehrfest statt.



Beginn ist am Samstag ab 21 Uhr mit Live Unterhaltung von Flasback.

Das Fest findet in der Feuerwache Althofen statt.



Am Sonntag geht es ab 10.30 Uhr los mit Früshoppen und die Stadtkapelle Althofen unterhält mit einem Konzert.



Es gibt ein Kinderprogramm, eine Hupfburg und eine Fahrzeugschau.



Karten sind bei allen Feuerwehrmitgliedern erhältlich und kosten im Vorverkauf € 8 und bei der Abendkasse € 10.



Die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Althofen freut sich auf Ihren Besuch.