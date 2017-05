Freundschaftliches Länderspiel in der Jacques Lemans Arena

, Unterbergen 2 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Jacques Lemans Arena , Unterbergen 2 , 9300 Sankt Veit an der Glan AT

Das Österreichische U19 Frauen-Nationalteam ist in St. Veit, aus diesem Grund findet ein freundschaftliche Länderspiel zwischen Österreich und Slowenien statt.



Das Spiel ist am Mittwoch, dem 10 Mai in der Jacques Leman Arena zusehen.

Anpfiff ist um 18 Uhr.



Eintritt: freiwillige Spende



Das U19-Damen-Nationalteam befindet sich von 7. bis 11. Mai in St.Veit/Glan auf Trainingslager.

Untergebracht ist die Mannschaft mit dem Betreuerstab im Kunsthotel Fuchspalast, trainiert wird 1 - 2 mal täglich am Rennbahn-Areal.