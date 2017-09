AT

Sankt Georgen am Längsee

, Schloßallee 6 , 9313 Sankt Georgen am Längsee AT

Stiftskirche , Schloßallee 6 , 9313 Sankt Georgen am Längsee AT

Am Samstag, dem 7. Oktober findet in der Stiftskirche St. Georgen die Veranstaltung "Genesis Vocalis" mit Bischof Dr. Schwarz und dem Wiener Kammerchor - einem der besten Chöre Österreichs um 19.30 Uhr statt.



Der Wiener Kammerchor zeichnet musikalisch die sieben Tage der Genesis nach.

Die Stiftskirche St . Georgen am Längsee gibt mit eigens kreiertem Licht- und Raumkonzept

den würdevollen Rahmen für Werke von unter anderem Saint-Saëns, Brahms, Orff, Taverner und Ligeti.

Die Schöpfungsgeschichte dazu könnte wohl von niemanden besser als von unserem Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz kommen.



Bustransfer auf Anfrage möglich!



Karten: Musikverein Kärnten, T. 0463-55410, www.musikverein-kaernten.at