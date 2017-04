Konzert in der Pfarrkirche Althofen

Am Samstag, dem 6. Mai findet in der Pfarrkirche Althofen ein Konzert von Phlipp Lingg, Arnold Meusburger und Christopf Mateka statt.



Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eintritt: € 10,-



Die drei Musiker, Philipp Lingg, Christoph Mateka und Arnold Meusburger werden dem Publikum einen spannenden Mix aus gregorianischem Choral und Stücken des Musikmeisters Flor Peeters bieten. Kombiniert mit Eigenwerken von Lingg und Mateka entsteht so ein interessanter Wechsel der Musikstile. Ein besonderer Schwerpunkt gilt dem Komponisten Arvo Pärt. In seinem grandiosen Stück „Trivium“ spiegelt sich beispielsweise sein Ansinnen zum Weltfrieden wider. Durch die Symbiose zwischen Akkordeon, Violine und den mächtigen Klängen der Orgel wird sich eine tiefgehende Atmosphäre in der Pfarrkirche Althofen ausbreiten.



Der Veranstalter Kultur - Aktiv - Althofen freut sich auf zahlreiche Besucher.