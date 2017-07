Kräuterfest auf der Dreifaltigkeit am Gray - 15. August 2017

Wir laden recht herzlich zum Kräuterfest, am 15. August 2017, auf der Dreifaltigkeit ein.

Um 9 Uhr startet Frau Astrid mit einem Vortrag über die Heilpflanzen am Mittelmeer. Ab 9.30 Uhr finden im Kräutergarten Führungen statt und 10 Uhr beginnt die Heilige Messe mit anschließender Kräutersegnung.



Ab 11 Uhr findet wieder ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm statt und am Bauern- und Kunsthandwerkmarkt wird so mancher fündig. Ein Highlight ist noch der Vortrag von Frau Gabriela Nedoma, Buchautorin und Begründerin der Grünen Kosmetik! Für die Kinder ist ab 13 Uhr der Clown Wuascht vor Ort.



Auf Dein Kommen freuen sich der FNL und die Schatztruhe Wimitzer Berge!