Das Salzburger Kultkabarett Messner-Baumann-Blaikner mit bombigem "Echte Helden wie wir" - Do it yourself Kurs. Musikalische Unterhaltung inbegriffen.

SA 23. September 2017 / 19:30 Uhr / Kultursaal Steirisch Laßnitz. Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Murau