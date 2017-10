AT

Kultursaal , Marktplatz , 9344 Weitensfeld im Gurktal AT

Am Freitag, dem 13. Oktober findet im Kultursaal in Weitensfeld ein Vortragabend von DDr. Alexander Hanisch-Wolfram statt.

Beginn ist um 19.30 Uhr.



Im Vortrag geht es um den Aufbruch im Glauben-Spaltung der Kirche, die Reformation und ihre Folgen in Kärnten.



Der Eintritt ist freiwillige Spende.